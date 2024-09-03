Министр труда Котяков назвал самые востребованные профессии в России

По его словам, фиксируется большой спрос на операторов станков с ЧПУ, а сварщики высокой квалификации - это одна из самых востребованных профессий.

«Структура такая. Пока в перспективе в ближайшие года-двух она у нас не меняется», - заключил министр.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что в России за лето на треть выросло число компаний с удалённым режимом работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

