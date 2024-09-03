Министр труда Котяков назвал самые востребованные профессии в России
Инженерные и рабочие специальности, а также сфера IT, в настоящее время являются самыми востребованными в России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, фиксируется большой спрос на операторов станков с ЧПУ, а сварщики высокой квалификации - это одна из самых востребованных профессий.
«Структура такая. Пока в перспективе в ближайшие года-двух она у нас не меняется», - заключил министр.
Ранее сервис SuperJob выяснил, что в России за лето на треть выросло число компаний с удалённым режимом работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru