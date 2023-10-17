Автовладельцам раскрыли способы обмана в шиномонтаже
Сотрудники шиномонтажа могут злоупотребить доверием клиентов, согласившись на ремонт покрышки, которую невозможно восстановить. Ещё один способ обмана – попытка убедить автовладельца в необходимости замены сносной резины на новую.
Такие варианты мошенничества перечислил «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр. Он уточнил, что первый вариант обмана связан в первую очередь с ремонтом боковых порезов и других повреждений такого плана. В итоге, несмотря на ремонт, шина всё равно быстро порвется и потребуется замена.
Среди прочего, по словам эксперта, сотрудники шиномонтажа могут завышать цену при проведении выездных работ. Например, по прибытии на место рабочих, окончательная сумма оплаты может значительно отличаться от названной первоначально.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru