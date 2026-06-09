Кондитеры назвали главное условие снижения цен на шоколад
Вопросом стоимости плиток шоколада не должны заниматься производители, заявил НСН Юрий Кацнельсон.
Чтобы снизить цену на шоколад, государство должно проявить инициативу, иначе никто не будет их сдерживать, рассказал НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.
Спрос на шоколадные плитки в рознице в январе-марте сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние 24 месяца шоколад подорожал почти в полтора раза. На этом фоне потребители ищут бюджетные альтернативы и переходят на печенье. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Кацнельсон подтвердил такой тренд.
«Движение внутри ассортимента идет в сторону более недорогих позиций. Если мне не по кошельку трюфель, то я буду есть “раковые шейки” или что-то еще. Тех людей, кому не важно, сколько стоит шоколад, не более 3-5%. А так все хотят взять что-нибудь сладкое к чаю или просто так, потому что хочется. На этом фоне производители не будут ничего менять. Никто не старается сдерживать рост цен — это задача государства. Оно могло бы сказать кондитерским ассоциациям, что снижает тарифы на все коммунальные платежи на производствах, а они в течение года не повышают цену выше определенного уровня. Соглашение может быть такое, но государство назад тарифы не вернет — они только идут вверх сумасшедшими темпами», — указал он.
Ранее председатель совета директоров холдинга «Конфаэль», вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова назвала НСН главные проблемы в отрасли производителей шоколада.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Михаил Горевой раскрыл, какая страна снимает кино лучше Голливуда
- Кондитеры назвали главное условие снижения цен на шоколад
- «Оружие ближнего боя»: К чему приведет отмена транспортного налога на электрокары
- Туск заявил, что его злят некоторые высказывания Зеленского
- Россиян предупредили об опасности тяжело заболеть после купания в фонтане
- Районные суды Петербурга эвакуировали после писем о «минировании»
- Хью Джекман сыграет Джона Сильвера в «Острове сокровищ» Ридли Скотта
- Депутаты разрешили россиянам ездить на багги с «легковыми» правами
- РКН и Минцифры попросили снять ограничения с Roblox
- В России растет спрос на услуги стилистов среди выпускников