Чтобы снизить цену на шоколад, государство должно проявить инициативу, иначе никто не будет их сдерживать, рассказал НСН президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Спрос на шоколадные плитки в рознице в январе-марте сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за последние 24 месяца шоколад подорожал почти в полтора раза. На этом фоне потребители ищут бюджетные альтернативы и переходят на печенье. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Кацнельсон подтвердил такой тренд.