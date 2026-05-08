Производитель шоколада «Аленка» сократил четверть сотрудников
Один из крупнейших производителей шоколада в России оптимизирует производство, сообщают «Известия».
Компания «Объединенные кондитеры», которая занимается производством сладостей под брендами «Аленка», «Бабаевский», «Коровка», «Рот Фронт» и другими, сократила четверть сотрудников. Кроме того, стало известно о повышении цен на продукцию. Это происходит из-за снижения рентабельности на фоне увеличения издержек.
По итогам прошлого года продажи шоколада упали на 15%, но выросли в деньгах на 14%. А согласно данным Росстата, шоколад в рознице с начала 2026 года уже подорожал примерно на 13%.
По словам экспертов, производитель стремится снизить издержки, сокращая долю какао-масла и заменяя дорогие орехи более дешевым арахисом. На этом фоне покупатель чаще отдает предпочтение другим сладостям, например леденцам и мармеладу.
Более 50% кондитерских изделий с шоколадом являются в той или иной мере фальсифицированными, заявил НСН председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
