Россиянам назвали две причины закрытия гипермаркетов
Людям больше не интересен формат крупных магазинов, а важнее иметь небольшие точки продаж у дома, заявил НСН Владлен Максимов.
Россиянам стало удобнее заказать какую-то продукцию онлайн и сходить за продуктами в ближайший магазин на районе, а не тратить время на поездку в гипермаркет, заявил НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
Бренд супермаркетов «Лента» планирует запустить собственную сеть дискаунтеров. Этот ретейлер — единственный из крупных, у кого еще нет малоформатных магазинов. О его планах сообщают «Известия». Максимова не удивило такое развитие событий.
«В целом, мы наблюдаем кризис формата гипермаркета. Торговый центр с якорным супермаркетом или гипермаркетом больше не является центром притяжения, куда люди приезжают отдыхать и делать покупки с детьми. Ретейлеры должны куда-то двигаться — неслучайно тот же “Ашан” собирается переформатироваться. Я бы сказал, что сейчас все приходят к формату магазинов у дома: продукты, готовая еда плюс небольшая сопутствующая линейка товаров. Тенденцию я связываю с тем, что поведенческая модель покупателей сейчас такая, что какие-то вещи стабильно заказываются онлайн. Люди уже не хотят тратить много времени на поход в гипермаркет. По нему надо ходить час-полтора, а если еще очередь на кассе, то и все два. Поэтому наметился перелом в пользу малых форматов», — указал он.
Ранее независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов объяснил НСН, почему оскудели прилавки магазинов.
