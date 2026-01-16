Россиянам стало удобнее заказать какую-то продукцию онлайн и сходить за продуктами в ближайший магазин на районе, а не тратить время на поездку в гипермаркет, заявил НСН вице-президент «Опоры России», руководитель комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.



Бренд супермаркетов «Лента» планирует запустить собственную сеть дискаунтеров. Этот ретейлер — единственный из крупных, у кого еще нет малоформатных магазинов. О его планах сообщают «Известия». Максимова не удивило такое развитие событий.