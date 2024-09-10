Россиянам назвали три района с самой дешевой арендой жилья в Москве

Так, в Рязановском снять жилье можно в среднем за 44,4 тысяч рублей, а в Десеновском — за 55,4 тысяч рублей. В тройку доступных районов вошел и район старой Москвы Ивановское. Там жилье на длительный срок можно снять за 57,5 тыс. рублей.

Ранее гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в беседе с корреспондентом НСН на полях ВЭФ заявил, что продажи новых квартир просели на треть в годовом выражении после пересмотра льготной ипотеки и роста ставок.

