Запрет на строительство микроквартир в Подмосковье начнет действовать 1 января

Запрет на строительство микроквартир начнет действовать в Подмосковье 1 января 2025 года, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

По новым правилам площадь квартир не должна быть меньше 28 квадратных метров. Отдельный норматив разработан для двухкомнатных квартир — их площадь должна быть больше 44 «квадратов».