Запрет на строительство микроквартир в Подмосковье начнет действовать 1 января

Запрет на строительство микроквартир начнет действовать в Подмосковье 1 января 2025 года, сообщили в комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

По новым правилам площадь квартир не должна быть меньше 28 квадратных метров. Отдельный норматив разработан для двухкомнатных квартир — их площадь должна быть больше 44 «квадратов».

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Площадь строящихся в Москве квартир уже должна быть не менее 28 квадратных метров. Соответствующее постановление, которое вступило в силу с 1 августа, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Запрет на строительство малогабаритных квартир снизит спрос, жилье с площадью меньше 28 «квадратов» обычно покупали для сдачи и в инвестиционных целях, заявил ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПодмосковьеКвартиры

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