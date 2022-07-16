Юрист напомнила о крупных штрафах за выброс мусора из машины

Новый штраф за выбрасывание мусора из машины ввели в России, гражданам, должностным лицам и компаниям грозит наказание за выгрузку или сброс мусора с любого транспортного средства в неположенном месте. Об этом рассказала юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова в беседе с агентством «Прайм».

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Специалист уточнила, что размер штрафа зависит от вида транспортного средства.

«Так, теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей», — указала Щербакова.

За повторное нарушение гражданина оштрафуют на 20-30 тысяч рублей, должностных лиц — на 40-60 тысяч рублей, юрлиц — на 60-100 тысяч рублей; в двух последних случаях транспортное средство, с которого был выброшен мусор, конфискуют. При этом штрафы за подобное правонарушение с участием грузовой машины составят от 60 до 120 тысяч рублей, транспорт также будет конфискован.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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