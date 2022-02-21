Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в марте

В марте граждан России ждет шестидневная рабочая неделя, после этого последуют три выходных дня, сообщает РИА Новости.

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«…В марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота)», — сообщила эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

По её словам, шестидневка будет у тех, кто работает обычно пять дней в неделю. После этого россиян ждут три дня отдыха — с 6 по 8 марта — в честь Международного женского дня.

Ранее стали известны месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлану Краснянскую.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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