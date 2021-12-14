Названы самые выгодные с точки зрения отпуска месяцы в 2022 году

По ее словам, прежде всего, нужно определиться, какую выгоду хочет получить работник от отпуска. В случае, если нужны деньги, то стоит обратить внимание на месяцы, в которых больше всего рабочих дней. В предстоящем году следует выбирать март, сентябрь, декабрь, в которых 22 рабочих дня, а также август, в котором будет 23 рабочих дня.

Если работники хотят подольше отдохнуть, то можно присоединить отпуск к праздничным дням.

Ранее Минтруд России утвердил производственный календарь на 2022 год, россияне будут отдыхать 118 дней, включая праздники и выходные дни.

