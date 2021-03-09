Более 500 млн рублей потратили россияне на 8 марта

Цветы, конфеты и торты на 8 марта обошлись россиянам более чем в полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

В сообщении уточняется, что в период с 6 по 8 марта 2021 года на цветы и кондитерские изделия россияне потратили около 530 миллионов рублей, что, по данным эквайрингового бизнеса банка, на 29% больше, чем в 2020 году.

В ВТБ отметили, что около 480 миллионов рублей составили траты в кондитерских магазинах и порядка 50 миллионов рублей россияне потратили на цветы.

Ранее портал SuperJob выяснил, что в среднем россияне намерены потратить на 8 марта 3100 рублей на подарки и 2700 рублей на цветы, сообщает РИА ФАН. При этом почти 30% мужчин и 42% женщин намерены проигнорировать событие.