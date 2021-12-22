Россиянам напомнили о признаках финансовых пирамид

По его словам, можно исходить от ключевой ставки регулятора на дату, когда обращаются в компанию, умноженной в четыре раза. Кроме того, злоумышленники могут рассказывать об «уникальном способе заработка», но не сообщают конкретные направления деятельности.

Также необходимо опасаться, когда компания отсутствует в реестре легальных участников финансового рынка, который есть на сайте Банка России. «К такой компании уже 100% обращаться не стоит», — отметил Балычев.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF, средства в которую вложили высокопоставленные чиновники, управленцы, министры и генералы, а также российская балерина Анастасия Волочкова.

