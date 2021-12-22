Россиянам напомнили о признаках финансовых пирамид

Самым главным признаком финансовой пирамиды является высокий уровень доходности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Центробанка РФ по Центральному федеральному округу Евгения Балычева.

Сайты финансовых пирамид будут блокировать в досудебном порядке

По его словам, можно исходить от ключевой ставки регулятора на дату, когда обращаются в компанию, умноженной в четыре раза. Кроме того, злоумышленники могут рассказывать об «уникальном способе заработка», но не сообщают конкретные направления деятельности.

Также необходимо опасаться, когда компания отсутствует в реестре легальных участников финансового рынка, который есть на сайте Банка России. «К такой компании уже 100% обращаться не стоит», — отметил Балычев.

Напомним, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали двух бывших топ-менеджеров финансовой пирамиды QBF, средства в которую вложили высокопоставленные чиновники, управленцы, министры и генералы, а также российская балерина Анастасия Волочкова.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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