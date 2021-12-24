Россиянам напомнили о налогах за некоторые новогодние подарки

В частности, налогом облагаются недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли и паи. При этом, если подарок получен от близкого родственника, ничего выплачивать не придется.

Юрист напомнила, что налог на доходы (НДФЛ) уплачивается физлицами, которые не являются индивидуальными предпринимателями, по месту жительства не позднее 15 июля следующего за истекшим налоговым периодом года. Кроме того, налогоплательщикам следует подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Между тем компания SuperJob выяснила, какие подарки россияне хотели бы получить на Новый год. В числе лидеров рейтинга — гаджеты, любовь и внимание второй половины, украшения и путешествия, пишет РИА ФАН.

