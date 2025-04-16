В Херсонской области шесть спасателей пострадали при атаке ВСУ на подстанцию

Шесть спасателей пострадали при атаке беспилотника ВСУ на подстанции «ВЭС Сивашская» в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Противник ночью обстрелял объект в Чаплинском муниципальном округе, возник пожар, при тушении которого спасатели подверглись атаке украинского дрона.

«Пострадали шесть человек из числа личного состава, у всех множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице», - указал Сальдо.

По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. Еще пять спасателей на амбулаторном лечении.

Ранее в Курске в результате атаки украинских БПЛА погиб один человек, девять пострадали, напоминает РЕН ТВ.

