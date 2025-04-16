В Херсонской области шесть спасателей пострадали при атаке ВСУ на подстанцию
Шесть спасателей пострадали при атаке беспилотника ВСУ на подстанции «ВЭС Сивашская» в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Противник ночью обстрелял объект в Чаплинском муниципальном округе, возник пожар, при тушении которого спасатели подверглись атаке украинского дрона.
«Пострадали шесть человек из числа личного состава, у всех множественные осколочные ранения. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в больнице», - указал Сальдо.
По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести. Еще пять спасателей на амбулаторном лечении.
Ранее в Курске в результате атаки украинских БПЛА погиб один человек, девять пострадали, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru