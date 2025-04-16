США пригрозили пошлинами до 245% на импорт из Китая

США могут ввести пошлины на импорт из Китая в размере 245%. Об этом заявили в Белом доме.

Как напомнили в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины против всех государств и индивидуальные тарифы для стран, с которыми у Соединенных Штатов наибольший торговый дефицит. Свыше 75 государств вышли на переговоры с американской стороной для урегулирования ситуации и заключения новых торговых сделок. На этом фоне введение индивидуальных тарифов приостановили для всех, кроме Китая, принявшего ответные меры.

«В результате того, что Китай принял ответные меры, ему теперь грозят пошлины в размере до 245% на импорт в США», - заявили в Белом доме.

Сроки и конфигурации повышения тарифов не уточняются.

Между тем Дональд Трамп заявил, что США получают рекордные суммы в бюджет благодаря торговым пошлинам, отмечает РЕН ТВ.

