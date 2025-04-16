США пригрозили пошлинами до 245% на импорт из Китая
США могут ввести пошлины на импорт из Китая в размере 245%. Об этом заявили в Белом доме.
Как напомнили в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп ввел 10-процентные пошлины против всех государств и индивидуальные тарифы для стран, с которыми у Соединенных Штатов наибольший торговый дефицит. Свыше 75 государств вышли на переговоры с американской стороной для урегулирования ситуации и заключения новых торговых сделок. На этом фоне введение индивидуальных тарифов приостановили для всех, кроме Китая, принявшего ответные меры.
«В результате того, что Китай принял ответные меры, ему теперь грозят пошлины в размере до 245% на импорт в США», - заявили в Белом доме.
Сроки и конфигурации повышения тарифов не уточняются.
Между тем Дональд Трамп заявил, что США получают рекордные суммы в бюджет благодаря торговым пошлинам, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губерниев решил стать членом Федерации лыжных гонок Подмосковья
- В Ивановской области после атаки БПЛА пострадали два человека
- Экс-глава Минюста Коновалов назначен судьей Конституционного суда РФ
- На Земле началась мощная магнитная буря
- В Ивановской области сбили семь беспилотников ВСУ
- СМИ: США снизили требования к Украине по выплате долгов
- США пригрозили пошлинами до 245% на импорт из Китая
- В Херсонской области шесть спасателей пострадали при атаке ВСУ на подстанцию
- ФСБ задержала готовившего покушение на депутата парламента ЛНР
- Книжные магазины пожаловались в ФАС на демпинг маркетплейсов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru