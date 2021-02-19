Россиянам напомнили о коротком рабочем дне в субботу

Шестидневная рабочая неделя в России завершится коротким рабочим днем 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Иванв Шкловеца.

Он напомнил, что выходной с субботы переносится на понедельник, 22 февраля. Это позволит отдохнуть три дня: с 21 по 23 февраля включительно.

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Следующая рабочая неделя будет всего три дня.

Парковка в Москве 22 февраля, а также в День защитника Отечества – 23 февраля – будет бесплатной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

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