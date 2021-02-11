Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной
Парковка в Москве 22 февраля, а также в День защитника Отечества – 23 февраля – будет бесплатной. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Оплачивать парковку не придется, в том числе, на улицах, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное. Платными останутся только парковки со шлагбаумом.
Кстати, ранее в Роструде сообщили, что с 15 по 20 февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Эта рабочая семидневка будет единственной в 2021 году. Связано это с тем, что отдыхать по случаю Дня защитника Отечества граждане будут с 21 по 23 февраля, а рабочий день 22 февраля решено перенести на субботу, 20 февраля, передает RT.
И результате следующая рабочая неделя будет состоять всего из трех дней (с 24 по 26 февраля), отмечает Ura.ru.
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