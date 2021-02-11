Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

Кстати, ранее в Роструде сообщили, что с 15 по 20 февраля россиян ожидает шестидневная рабочая неделя. Эта рабочая семидневка будет единственной в 2021 году. Связано это с тем, что отдыхать по случаю Дня защитника Отечества граждане будут с 21 по 23 февраля, а рабочий день 22 февраля решено перенести на субботу, 20 февраля, передает RT.

И результате следующая рабочая неделя будет состоять всего из трех дней (с 24 по 26 февраля), отмечает Ura.ru.

