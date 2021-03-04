Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ждут россиян в связи с Международным женским днём. Об этом напомнили в Роструде. Там подчеркнули, что в связи с 8 марта наших соотечественников ожидают длинные выходные, с 6 по 8 марта, рабочими будут 9, 10, 11 и 12 марта.

Кроме того, в Роструде добавили, что длинные выходные ожидаются еще и в мае. Первые две рабочие недели месяца также будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

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Между тем, ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, что российские женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы. Пионам в Международный женский день обрадовались бы только 7% россиянок. Мимозу хотели бы получить 5% женщин. Еще для 5% участниц опроса полагают, что лучшие цветы к 8 Марта — это ромашки. Лилии выбрали бы 4% россиянок.


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Фото: mos.ru
ТЕГИ:РострудПраздникиВыходные8 Марта
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