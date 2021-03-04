Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в марте

Длинные выходные и короткая рабочая неделя ждут россиян в связи с Международным женским днём. Об этом напомнили в Роструде. Там подчеркнули, что в связи с 8 марта наших соотечественников ожидают длинные выходные, с 6 по 8 марта, рабочими будут 9, 10, 11 и 12 марта.

Кроме того, в Роструде добавили, что длинные выходные ожидаются еще и в мае. Первые две рабочие недели месяца также будут четырехдневными: с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.