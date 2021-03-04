Мария Захарова рассказала, за что любит 8 марта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала о своём отношении к Международному женскому дню.

«Я люблю в принципе 8 марта. Как один из первых весенних дней, когда зима ещё не ушла, но обновление, перезапуск жизни неизбежен. Солнце такое, что снег никого уже обмануть не может. Это ощущение важнее всего», - рассказала Мария Захарова.

При этом, она подчеркнула, что и о гармоничном сочетании мужской заботы с правами женщин она в этот день не забывает.