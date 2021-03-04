Мария Захарова рассказала, за что любит 8 марта

Мария Захарова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Международный женский день перезапуск жизни неизбежен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала о своём отношении к Международному женскому дню.

«Я люблю в принципе 8 марта. Как один из первых весенних дней, когда зима ещё не ушла, но обновление, перезапуск жизни неизбежен. Солнце такое, что снег никого уже обмануть не может. Это ощущение важнее всего», - рассказала Мария Захарова.

При этом, она подчеркнула, что и о гармоничном сочетании мужской заботы с правами женщин она в этот день не забывает.

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Между тем, ранее аналитики сервиса SuperJob выяснили, что российские женщины чаще всего хотят получить в подарок на 8 Марта тюльпаны или розы.

Так, букет или корзина роз — отличный подарок для продавцов, квалифицированных рабочих и юристов. О своем желании получить именно эти цвета достаточно часто сообщали экономисты, администраторы, инженерно-технические работники, а также медсестры и менеджеры по продажам.

При этом, пионам в Международный женский день обрадовались бы только 7% россиянок. Мимозу хотели бы получить 5% женщин. Еще для 5% участниц опроса полагают, что лучшие цветы к 8 Марта — это ромашки. Лилии выбрали бы 4% россиянок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПраздникМИД РФ8 МартаМария Захарова
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