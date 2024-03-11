Россиянам напомнили о длинных выходных с 28 апреля по 1 мая
11 марта 202410:00
Длинные выходные в России запланированы с 28 апреля по 1 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее правительство страны утвердило праздничные и выходные дни на 2024 год. Очередные длинные выходные приурочены к Празднику Весны и Труда, который отмечается 1 мая.
Россияне будут отдыхать четыре дня подряд, 28 апреля-1 мая. Выходной перенесли с 27 на 29 апреля, а также со 2 ноября на 30 апреля, отмечает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru