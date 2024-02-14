Госдума отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников

Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко на пленарном заседании объяснил позицию большинства, отметив, что подобная мера повлечет «трудности в сфере занятости», так как 34 миллиона родителей школьников не будут работать в этот день.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с лидером объединения Алексеем Нечаевым предложили закрепить в законодательстве понятие «родительское собрание» в российских школах.

Парламентарии захотели внести изменения в закон об образовании и дополнить его пунктом про родительское собрание — «коллегиальный орган управления общеобразовательной организацией, действующий в целях развития образовательного процесса и достижения целей общеобразовательной организации» и в целях учета мнения родителей либо законных представителей учащихся, передает «Радиоточка НСН».

