Госдума отклонила законопроекты о выходном 1 сентября для родителей школьников

Госдума отклонила два законопроекта, предусматривающих выходной для родителей школьников 1 сентября.

Первый законопроект был внесен группой депутатов от ЛДПР, второй внес первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Гусев. Так, Гусев отмечал, что участие родителей в школьных линейках имеет огромное значение для детей.

Депутат Гусев предложил сделать 1 сентября выходным для родителей школьников

Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко на пленарном заседании объяснил позицию большинства, отметив, что подобная мера повлечет «трудности в сфере занятости», так как 34 миллиона родителей школьников не будут работать в этот день.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с лидером объединения Алексеем Нечаевым предложили закрепить в законодательстве понятие «родительское собрание» в российских школах.

Парламентарии захотели внести изменения в закон об образовании и дополнить его пунктом про родительское собрание — «коллегиальный орган управления общеобразовательной организацией, действующий в целях развития образовательного процесса и достижения целей общеобразовательной организации» и в целях учета мнения родителей либо законных представителей учащихся, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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