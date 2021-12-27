Россиянам напомнили о больших выплатах пенсии в декабре

Те российские пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре получат выплаты за январь 2022 года, сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя декана экономического факультета РУДН Елену Григорьеву.

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По ее словам, это связано с предстоящими новогодними праздниками. В разных регионах выплаты перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. И«нформацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР», — сказала Григорьева.

Ранее Пенсионный фонд напомнил, что жители сельской местности могут получить 25-процентную прибавку к пенсии. Для получения надбавки пенсионеру необходимо проживать в селе, не работать и иметь стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

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