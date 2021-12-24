Индексация страховых пенсий потребует дополнительных 150-200 млрд рублей
Индексация страховых пенсий в России в 2022 году на уровень не ниже фактической инфляции потребует дополнительно 150-200 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.
С 1 января следующего года пенсии проиндексируют на заложенные в бюджете 5,9%, а после поправок в законодательство пожилым людям могут компенсировать разницу с инфляцией. На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что кабмин в 2022 году должен проиндексировать страховые пенсии выше уровня инфляции. Как ожидается, по итогам 2021 года она составит 8%.
Дополнительные затраты в 2022 году составят минимум 154 млрд, исходя из инфляции 8,22%.
«Мы не должны об этом забывать. Правительство РФ должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам, в целом, это удавалось и мы обязательно это сделаем», — подчеркнул Путин, говоря об индексации пенсий в стране.
Пока в следующем году индексация пенсий запланирована на уровне 5,9%, что меньше по сравнению с реальным ростом цен.
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