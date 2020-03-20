Россиянам на карантине посоветовали пить кофе по Skype и танцевать
Россиянам, которые из-за угрозы распространения COVID-19 вынуждены изолироваться дома, рекомендуют не менять режим дня, а также разнообразно и калорийно питаться, пить кофе по Skype и танцевать каждый час. Как пишет «Интерфакс», такие рекомендации нашим соотечественникам дала главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.
Кроме того, специалист напомнила о необходимости соблюдения личной гигиены, мытье рук и влажной уборке дома. Также врач советует не увлекаться фастфудом и рекомендует, напротив, на период самоизоляции сесть на диету.
Тем, кто боится набрать лишний вес, Оксана Драпкина советует больше двигаться, например, каждый час устраивать себе небольшой танцевальный перерыв - это позволит держать мышцы в тонусе и создать хорошее настроение.
Ранее НСН писала, что Режиссер Кирилл Серебренников, который полтора года находился под домашним арестом из-за обвинений по делу «Седьмой студии», дал десять экспертных советов о том, как правильно сидеть дома во время карантина на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее видео он опубликовал на Youtube-канале «Гоголь-центра»
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