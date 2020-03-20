Россиянам на карантине посоветовали пить кофе по Skype и танцевать

Россиянам, которые из-за угрозы распространения COVID-19 вынуждены изолироваться дома, рекомендуют не менять режим дня, а также разнообразно и калорийно питаться, пить кофе по Skype и танцевать каждый час. Как пишет «Интерфакс», такие рекомендации нашим соотечественникам дала главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

Кроме того, специалист напомнила о необходимости соблюдения личной гигиены, мытье рук и влажной уборке дома. Также врач советует не увлекаться фастфудом и рекомендует, напротив, на период самоизоляции сесть на диету.

Тем, кто боится набрать лишний вес, Оксана Драпкина советует больше двигаться, например, каждый час устраивать себе небольшой танцевальный перерыв - это позволит держать мышцы в тонусе и создать хорошее настроение.