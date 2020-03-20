Эксперт по изоляции. Серебренников дал советы по сидению дома . ВИДЕО

В частности, художественный руководитель «Гоголь-центра» советует воспринимать изоляцию как подарок судьбы, а всё что происходит во время утраты контакта с внешним миром рекомендует записывать в дневник. Кроме того, Серебренников советует читать толстые книги, например, «Дон Кихот», «Война и мир» или «Улисс».

В список полезных рекомендаций режиссер также отнёс занятия йогой, физкультурой или рисованием. Кроме того, Серебренников советует учить иностранные языки, смотреть кино, слушать музыку, заниматься или сшить новое платье.

А самое главное, по мнению режиссера, это вычеркнуть из лексикона слова «карантин», «изоляция», «самоизоляция». Это обнуление, перезагрузка, отдых, отпуск, уверен Серебренников.

Напомним, находясь под домашним арестом по делу «Седьмой студии» в течение полутора лет, Кирилл Серебренников, в частности, смонтировал фильм «Лето», а также получил несколько премий.

Ранее НСН писала, что британская компания ВВС обнародовала новую концепцию вещания во время пандемии коронавируса. В частности, корпорация вводит еженедельное прайм-шоу Coronavirus special, которое будет выходить в эфир по средам. Ради него телевизионщики даже передвигают политические дебаты.

Кроме того, флагманское развлекательное вечернее ток-шоу The One Show станет потребительской программой, освещающей все аспекты кризиса. В дневном эфире на BBC будут решать проблемы зрителей, находящихся в изоляции. Им посоветуют, как сохранять здоровье и счастье дома. Помимо этого, британцам будут показывать спортивные блоки с занятия для пожилых людей, религиозные службы, а также образовательные программы для детей, находящихся на карантине дома.

