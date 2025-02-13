Жителя Благовещенска накажут за слишком громкое мяукание кота

Сообщается, что питомец благовещенца, оставленный в квартире, через какое-то время начал громко мяукать, вызвав беспокойство у соседей, которые решили вызвать милицию.

Стражи порядка, в присутствии родных мужчины, вскрыли квартиру и обнаружили, что кот был обеспечен всем необходимым, в том числе большими мисками с кормом и водой. Ветеринарами было установлено, что животное в порядке, а орёт оно от скуки.

Глава ведомства Сергей Самохвалов заявил, что хозяина кота привлекут к административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.

«Владелец нарушил права соседей. Закон требует ответственного отношения к питомцам, включая заботу о них во время отъезда», — заключил он.

Ранее кошка по кличке Белла из Великобритании побила мировой рекорд по громкости мурлыканья, её результат составил 54,59 Децибел, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

