Последний звонок и выпускной: Как школьники отметят свой главный праздник в 2025 году
В этом году последние звонки в российских школах прозвенят 24 мая, а выпускные вечера отметят 28 июня. В материале НСН – традиции праздников, советы выпускникам от стилистов и стоимость мероприятий.
В 2025 году последние звонки в российских школах прозвенят 24 мая, а выпускные вечера отметят 28 июня. Такие даты официально рекомендовало Министерство просвещения России, но каждая школа может назначать и индивидуальные даты торжеств.
При проведении торжественных мероприятий в школах предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей. НСН рассказывает, как школьники будут отмечать последние звонки и выпускные в этом году.
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК: ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ
Последний звонок – это особенный праздник для всех школьников и их родителей, этот день всегда наполнен слезами радости, ностальгией и легкой тоской. Ребята переступают черту школу, в которой провели 11 лет своей жизни, после чего их ждет важный этап взросления.
В этот день традиционно проходят торжественные линейки, выпускники получают напутственные слова поддержки от учителей и родителей. Несмотря на занятость при подготовке к ЕГЭ, классы готовят целые выступления, посвященные школе и учителям, благодарят своих наставников и друг друга.
Самый трогательный школьный праздник проходит буквально параллельно со стартом основного этапа ЕГЭ. Поэтому после праздничных мероприятий ребята вновь берутся за учебники, чтобы уже после экзаменов как следует повеселиться на выпускном. После последних звонков и выпускных ребят ждут новые вызовы взрослой жизни, поэтому эти праздники называют еще «прощанием с детством», а не только со школой.
Последний звонок как праздник появился в СССР в середине XX века. Его придумал советский педагог, директор краснодарской школы № 12 Федор Брюховецкий. 25 мая 1948 года он впервые провел последний звонок и торжественную линейку, а также придумал символические ритуалы этого знаменательного дня. Так, например, в тот день первоклассники дарили выпускникам подарки, сделанные своими руками, а старшеклассники сажали деревья вокруг школы в знак преемственности поколений.
Но массово отмечать последние звонки российские школьники стали только в 1970-е годы, когда Министерство образования СССР включило этот праздник в список официальных мероприятий.
Тогда и появились легендарные ленты для ребят с надписью «Выпускник». Сегодня у этого атрибута очень много дизайнерских решений, купить ленту на маркетплейсе можно за 100-1500 рублей. Обычно этим занимается родительский комитет класса.
Кульминацией торжества тогда и сейчас является момент, когда выпускник поднимает на плечи первоклассницу, которая звонит в заветный колокольчик. Это и есть тот самый «последний звонок».
После школьных торжеств ребята вместе с родителями обычно отправляются на гуляния по городу, проводят фотосессии, запускают в небо воздушные шары как символ прощания с детством, а также собираются на банкеты или прогулки на теплоходах.
Сейчас фактически запрещено праздновать последние звонки и выпускные в школах, так как учебное заведение не хочет нести ответственность за происходящее на праздничном мероприятии, рассказал председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко в беседе с НСН.
«Сегодня школы не занимаются организацией выпускных, это не их зона ответственности. Сами родители собираются и решают, как проводить. Людей много, поэтому вариантов много, сказать, что есть какое-то единообразие или общий тренд, нельзя. Сейчас фактически запрещено праздновать выпускные в школах, так как дети по документам из школы вышли, школа за них ответственности не несет. Если они там пьяные куда-то залезут, что-то украдут или утонут, кто за это будет отвечать? Школа не хочет в этом участвовать и пускать в свое помещение, этой такой юридический аспект. Поэтому школа сейчас в свои стены никого не пускает. Отсюда возникает необходимость родителям все решать. Кто-то выбирает кафе, кто-то теплоход, все слишком разнообразно», - рассказал он.
Так, 60% опрошенных россиян рассказали, что отмечать последний звонок будут просто в школе на торжестве, 24% в парках развлечений (батутные центры, парки аттракционов), а остальные 16% отправятся в кафе и рестораны. Выбор был обусловлен общим решением, принятом на родительском собрании (46%), предложением родительского комитета (34%) или классного руководителя (20%), говорится в исследовании «Почта Банка».
ВЫПУСКНОЙ: ЧТО НАДЕТЬ, КУДА ПОЙТИ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
А 28 июня в российских школах пройдут выпускные вечера. После стресса в виде сдачи ЕГЭ уже не школьников ждет настоящий праздник. Традиция проведения выпускных вечеров зародилась еще при Петре I, когда балы собирались по любым поводам и каждую неделю.
Считается, что первый в истории страны выпускной вечер состоялся в 1718 году - в Москве в школе математических и навигационных наук.
В этот день ребятам вручаются аттестаты, особые награды за достижения, а директор и учителя дарят добрые слова и напутствия.
Интересно, что в самом начале своей истории на выпускные балы допускались только юноши. Но с приходом девушек на выпускные вечера появилась традиция проводить настоящий бал с танцами.
Представить сегодняшние выпускные без девушек и их изысканных нарядов просто невозможно.
Современный выпускной вечер – это ярчайшее событие в жизни каждого выпускника, поэтому родители подходят к выбору мероприятия скрупулезно, а организаторы без стеснения взвинчивают цены.
По статистике, большая часть расходов родителей приходится на аренду помещения и на образы выпускников. Так, платье для девушки в этом году обойдется в среднем от шести до восьми тысяч рублей, а индивидуальный «дизайнерский» пошив – до 30 тысяч рублей.
Дополнить образ придется обувью и аксессуарами (еще 5000 рублей), а также услугами визажиста и мастера по волосам (2000- 4000 рублей).
Девушкам на выпускной вечер в этом году лучше выбрать нежный и более повседневный образ с коротким платьем или брюками в пол, а парням – сочетать туфли с джинсами, заявил НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
«Советую не наряжаться очень сильно, не злоупотреблять косметикой и укладками, чтобы не превращаться во взрослых женщин, чтобы потом не было стыдно смотреть на свои фотографии. Для этого за базу берем элегантность, нежность, легкость. Такие образы всегда хорошо заходят. Даже пиджак с джинсами у парня – это норма, не надо делать из этого день вашей свадьбы с неестественными нарядами. Девушка в нежном платье с накинутым сверху мужским пиджаком всегда выглядит красиво. Все «скатерти» и «шторы» из прошлого выглядят очень смешно и неактуально. Лучше даже брюки в пол, пиджак и футболка. Превращаться в тетку и дядьку на выпускном точно не стоит. Для парней галстук необязателен, хотя это всегда красиво. Кеды из моды выходят, поэтому можно сочетать джинсы с туфлями. Мини-платье, казаки и кожанка – это хороший вариант для девушек», - посоветовал он.
Лисовец добавил, что советует искать платья и образы в интернете, в этом году много недорогих и достойных вариантов на любой вкус.
«В интернете большой выбор недорогих нарядов, попадаются очень милые варианты. Попробуйте добавить к ним аксессуары и сумки. Сидите в интернете, листайте, я специально изучил этот вопрос. Очень много вариантов на любой вкус!», - отметил он, намекая, что от дизайнерских решений за 30 тысяч можно и отказаться.
Конечно, организация выпускного всегда начинается с выбора площадки. В 2025 году у выпускников несколько основных вариантов — от традиционных банкетов до городских праздников.
Представляем подборку самых популярных и необычных мест в Москве:
· Рестораны и банкеты
Согласно опросам, большинство родителей выбрали для своих детей вариант с походом в ресторан на выпускной вечер. Это самое популярное направление, так как можно уложиться практически в любой бюджет, выбрать более спокойную программу или пригласить музыкантов для медленных танцев.
· Теплоходы
Кататься на теплоходе – это давняя традиция выпускников. Исторически так сложилось, что бал всегда в итоге перемещается на корабль. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах с реками компании предлагают специальные выпускные круизы продолжительностью 3-5 часов. Цена аренды за час в 2025 году стартует от 14 тысяч рублей.
· Загородные базы отдыха
В последние годы появился и новый тренд – на празднование выпускного за чертой города. Для этого используются загородные базы отдыха, где совмещается банкет и отдых на природе. Можно арендовать коттедж с бассейном, если позволяет бюджет. На популярных сайтах по сдаче домов и квартир цена коттеджи стартует от 40 тысяч рублей, что вполне приемлемо. Сюда также необходимо включить расходы на дорогу, питание и прочие мелочи.
· Городские праздники
Выпускникам, которые хотят стать частью чего-то грандиозного, стоит обратить внимание на официальные городские мероприятия. В Москве традиционно проводится выпускной в Парке Горького. Это не гуляния, а полноценный фестиваль с насыщенной программой и топовыми исполнителями.
Несмотря на то, что информация о праздновании в 2025 году пока не анонсирована, прошлогоднее мероприятие в столичном «ПГ» стало настоящей сенсацией и приняло более 40 тысяч ребят.
А Санкт-Петербург, конечно, славится своими «Алыми парусами», этот фестиваль запланирован на 28 июня. Это целое театрализованное представление на Дворцовой площади с участием звезд, парад кораблей по Неве, кульминацией которого становится появление брига с алыми парусами и праздничный салют.
В других странах также отмечают выпускные вечера. Во многих американских фильмах показывается, как ребята выбирают короля и королеву бала. Это главная традиция в США.
В Норвегии выпускной празднуется целых две недели, до сдачи экзаменов. Традиционная одежда выпускников – комбинезоны синего и красного цвета, оттенок выбирается в зависимости от будущей професси.
Во Вьетнаме юноши на выпускной приходят в деловых костюмах, а девушки – в национальных нарядах (трехслойные платья с разрезами по бокам). Окончание школы празднуется в этой стране традиционным запуском сотен разноцветных шаров в небо.
А школьники Китая после сдачи выпускных экзаменов усердно рвут конспекты, тетради и учебники. Разорванную «макулатуру» бывшие ученики выбрасывают из окон.
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