ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК: ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ

Последний звонок – это особенный праздник для всех школьников и их родителей, этот день всегда наполнен слезами радости, ностальгией и легкой тоской. Ребята переступают черту школу, в которой провели 11 лет своей жизни, после чего их ждет важный этап взросления.

В этот день традиционно проходят торжественные линейки, выпускники получают напутственные слова поддержки от учителей и родителей. Несмотря на занятость при подготовке к ЕГЭ, классы готовят целые выступления, посвященные школе и учителям, благодарят своих наставников и друг друга.

Самый трогательный школьный праздник проходит буквально параллельно со стартом основного этапа ЕГЭ. Поэтому после праздничных мероприятий ребята вновь берутся за учебники, чтобы уже после экзаменов как следует повеселиться на выпускном. После последних звонков и выпускных ребят ждут новые вызовы взрослой жизни, поэтому эти праздники называют еще «прощанием с детством», а не только со школой.

Последний звонок как праздник появился в СССР в середине XX века. Его придумал советский педагог, директор краснодарской школы № 12 Федор Брюховецкий. 25 мая 1948 года он впервые провел последний звонок и торжественную линейку, а также придумал символические ритуалы этого знаменательного дня. Так, например, в тот день первоклассники дарили выпускникам подарки, сделанные своими руками, а старшеклассники сажали деревья вокруг школы в знак преемственности поколений.

Но массово отмечать последние звонки российские школьники стали только в 1970-е годы, когда Министерство образования СССР включило этот праздник в список официальных мероприятий.

Тогда и появились легендарные ленты для ребят с надписью «Выпускник». Сегодня у этого атрибута очень много дизайнерских решений, купить ленту на маркетплейсе можно за 100-1500 рублей. Обычно этим занимается родительский комитет класса.

Кульминацией торжества тогда и сейчас является момент, когда выпускник поднимает на плечи первоклассницу, которая звонит в заветный колокольчик. Это и есть тот самый «последний звонок».

После школьных торжеств ребята вместе с родителями обычно отправляются на гуляния по городу, проводят фотосессии, запускают в небо воздушные шары как символ прощания с детством, а также собираются на банкеты или прогулки на теплоходах.

Сейчас фактически запрещено праздновать последние звонки и выпускные в школах, так как учебное заведение не хочет нести ответственность за происходящее на праздничном мероприятии, рассказал председатель общественной организации «Московский городской родительский комитет» Руслан Ткаченко в беседе с НСН.

«Сегодня школы не занимаются организацией выпускных, это не их зона ответственности. Сами родители собираются и решают, как проводить. Людей много, поэтому вариантов много, сказать, что есть какое-то единообразие или общий тренд, нельзя. Сейчас фактически запрещено праздновать выпускные в школах, так как дети по документам из школы вышли, школа за них ответственности не несет. Если они там пьяные куда-то залезут, что-то украдут или утонут, кто за это будет отвечать? Школа не хочет в этом участвовать и пускать в свое помещение, этой такой юридический аспект. Поэтому школа сейчас в свои стены никого не пускает. Отсюда возникает необходимость родителям все решать. Кто-то выбирает кафе, кто-то теплоход, все слишком разнообразно», - рассказал он.

Так, 60% опрошенных россиян рассказали, что отмечать последний звонок будут просто в школе на торжестве, 24% в парках развлечений (батутные центры, парки аттракционов), а остальные 16% отправятся в кафе и рестораны. Выбор был обусловлен общим решением, принятом на родительском собрании (46%), предложением родительского комитета (34%) или классного руководителя (20%), говорится в исследовании «Почта Банка».