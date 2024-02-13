Россиянам дали советы по выбору букета на День святого Валентина
Одним из самых популярных подарков в преддверии Дня святого Валентина остаются цветы, в этот праздник популярны красные розы и красные тюльпаны. Об этом рассказала флорист Екатерина Сафронова в разговоре с изданием «ФедералПресс».
Она отметила, что можно подарить как один цветок, так и собрать их в классический букет. Что касается стоимости цветов, то она традиционно увеличивается в феврале и марте, указала Сафронова. По словам флориста, цены остаются стабильно высокими до 8 марта из-за сложной логистики и высоких затрат на энергоресурсы.
Кроме того, Сафронова рассказала, что флористы могут создавать композиции не только из цветов, но и из конфет или сухофруктов. Вариантов много, выбор зависит от фантазии и финансовых возможностей, подчеркнула она.
Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова призвала россиян не дарить сковородки, абонементы в фитнес-клубы, плюшевые игрушки и нижнее белье на День всех влюбленных, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам дали советы по выбору букета на День святого Валентина
- «Зона СВО - не постирочная»: Бородин заявил, что Киркорову не вернут работу
- «Всегда помогал»: Захарова заявила, что Киркоров привез в ДНР гумпомощь
- Ракетная опасность объявлена в одном из районов Курской области
- В России прекратит работу беговое приложение Adidas Running
- Кремль назвал причину объявления в розыск премьера Эстонии
- Умер командовавший 9-й ротой в Афганистане герой СССР Валерий Востротин
- Названы цены на ремонт квартир в России в текущем году
- Песков объяснил отказ Путина от дебатов напряженным графиком
- Депутат Матвеев раскритиковал «стремные» сумки российских мужчин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru