Россиянам дали советы по выбору букета на День святого Валентина

Она отметила, что можно подарить как один цветок, так и собрать их в классический букет. Что касается стоимости цветов, то она традиционно увеличивается в феврале и марте, указала Сафронова. По словам флориста, цены остаются стабильно высокими до 8 марта из-за сложной логистики и высоких затрат на энергоресурсы.

Кроме того, Сафронова рассказала, что флористы могут создавать композиции не только из цветов, но и из конфет или сухофруктов. Вариантов много, выбор зависит от фантазии и финансовых возможностей, подчеркнула она.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова призвала россиян не дарить сковородки, абонементы в фитнес-клубы, плюшевые игрушки и нижнее белье на День всех влюбленных, передает «Радиоточка НСН».

