Психолог назвала самые неудачные подарки ко Дню всех влюбленных
Кандидат психологических наук Светлана Колосова в разговоре с NEWS.ru призвала россиян не дарить сковородки, абонементы в фитнес-клубы, плюшевые игрушки и нижнее белье. Последнее, по ее мнению, намекает на несерьезность намерений мужчины.
По ее мнению, бытовые подарки не следует дарить, даже если ваш брак перешагнул полувековой возраст, а абонемент может показаться оскорбительным для девушки, особенно если она недовольна своим весом. Избранница может расценить это как «намек, что надо заняться собой».
«Сюда относятся средства для ухода за собой, которые не являются романтичными, но стоят на полках. Очень часто мужчины проходят мимо и покупают красивую упаковку, даже если там шампунь, дезодорант, гель для душа или бритвенный станок», - добавила Колосова.
Она напомнила, что День всех влюбленных - праздник про чувственность и романтику, и в этот день вместо подарков лучше провести вместе время, например, в театре или на катке.
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