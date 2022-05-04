Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после праздников
Стало известно, как правильно настроиться на рабочий лад после праздников, сообщают «Известия» со ссылкой на «Газету.Ru».
Прежде всего, необходимо найти мотивацию. Также необходимо заранее приготовить одежду для работы, документы, которые потребуются. Эксперты советуют завести будильник и ложиться отдыхать пораньше, чтобы выспаться.
Также необходимо уделить внимание подготовке рабочего места: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере.
При этом нет необходимости стремления решить в первый рабочий день большое количество задач, а также планировать новые.
Ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН назвал самые популярные внутренние направления на майские праздники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- «Вооружили Россию ракетами Javelin»: Байден перепутал Украину с РФ
- Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после праздников
- Кадыров: под «Азовсталью» находятся более 150 мирных жителей
- ВКС РФ вывели из строя РЛС США
- Кадыров рассказал подробности подготовки добровольцев для спецоперации
- Число жертв в ДТП под Киевом увеличилось до 27
- ФК «Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов
- Блинкен 5 мая изложит положения курса США в отношении Китая
- Зеленский назвал сумму, которая потребуется на восстановление Украины
- Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru