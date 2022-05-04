Россиянам дали советы по возвращению в рабочий ритм после праздников

Прежде всего, необходимо найти мотивацию. Также необходимо заранее приготовить одежду для работы, документы, которые потребуются. Эксперты советуют завести будильник и ложиться отдыхать пораньше, чтобы выспаться.

Также необходимо уделить внимание подготовке рабочего места: разобрать документы, прибраться в ящиках стола, а также почистить файлы на компьютере.

При этом нет необходимости стремления решить в первый рабочий день большое количество задач, а также планировать новые.

Ранее коммерческий директор BRONEVIK.com Алексей Исаев в пресс-центре НСН назвал самые популярные внутренние направления на майские праздники.

