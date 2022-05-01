Уличные парковки Москвы в майские праздники будут бесплатными

По его словам, это связано с тем, что по праздникам на дорогах меньше автомобилей. А 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья: бесплатно везд, кроме улиц с повышенными тарифами.

При этом парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни.

Напомним, неналоговые доходы российской столицы выросли на 50,6% за первый квартал текущего года по сравнению с январём – мартом 2021 года и составили 72,3 миллиарда рублей.

