Уличные парковки Москвы в майские праздники будут бесплатными

Уличные парковки в Москве 1, 2, 3, 9 и 10 мая будут бесплатными, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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По его словам, это связано с тем, что по праздникам на дорогах меньше автомобилей. А 8 мая парковки будут работать по тарифам воскресенья: бесплатно везд, кроме улиц с повышенными тарифами.

При этом парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни.

Напомним, неналоговые доходы российской столицы выросли на 50,6% за первый квартал текущего года по сравнению с январём – мартом 2021 года и составили 72,3 миллиарда рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ТранспортМоскваПарковка
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