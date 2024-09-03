Россиянам дали советы, как подготовить урожай картофеля к хранению

Картофелю необходимо дать выдержку в 10 дней, прежде чем положить плоды на хранение, после чего клубни следует положить в сухое, проветриваемое помещение. Об этом рассказала кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Людмила Шубина в разговоре с «ФедералПресс».

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По ее словам, главное, чтобы в помещении не было солнца, иначе на картофеле образуется ядовитое вещество под названием солонин. Шубина отметила, что клубни можно положить в сарай или гараж.

Она почеркнула, что за 10 дней можно будет обнаружить больные клубни. Эксперт рекомендовала смело выкидывать пораженные черными пятнами плоды, так как они непригодны для употребления.

Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод говорил НСН, что к концу лета цены на все овощи массового спроса «устаканятся», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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