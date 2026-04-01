Член совета директоров Банка России Михаил Мамута на форуме «Толк-2026» заявил, что распространение онлайн‑торговли в России привело к росту импульсивных и компульсивных покупок. По его словам, увеличилась доля нерационального потребления: помимо спонтанных приобретений, растёт стремление к статусному потреблению и повторяющемуся покупательскому поведению в ответ на внешние стимулы. Головинов отметил, что люди забывают останавливаться.

«Мир вокруг становится достаточно быстрым. Мы погружаемся в этот мир. Если раньше мы могли читать книги, то сейчас этого меньше и меньше, так как скорость потребления информации становится очень высокой. Человек не успевает отслеживать и управлять своими эмоциями, чувствами. Возникает ощущение — человек делает импульсивную покупку. Люди забывают останавливаться, забывают не торопиться. Нужно подождать какое-то время перед тем, как принять какое-либо решение. Самый лучший совет — откладывать все покупки на следующий день, чтобы более спокойно взглянуть на это приобретение», — сказал собеседник НСН.

Ранее психолог Екатерина Каталина заявила НСН, что шопоголизм — не приятное хобби, а серьезная зависимость, последствия которой трудно решить без помощи специалистов, особенно быстро возникает привыкание при возможности быстро заказать товары.

