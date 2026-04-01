Названа минимальная цена однокомнатной квартиры в новостройках Петербурга
Минимальная стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга в марте этого года составила 3,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства недвижимости Георгия Патанина.
Речь идет о квартире площадью 29,9 квадратного метра в микрорайоне Шушары Пушкинского района. Дом находится на стадии строительства, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
По данным экспертов, минимальная цена однокомнатных квартир с чистовой отделкой начинается от 5,4 миллиона рублей. За эту сумму предлагается жилье площадью 31,7 квадратного метра в Красногвардейском районе.
Самые доступные варианты в пешей доступности от метро стоят заметно дороже — от 11 миллионов рублей. В эту категорию входит квартира площадью около 30 квадратных метров во Фрунзенском районе, расположенная примерно в 15 минутах ходьбы от станции метро, передает «Радиоточка НСН».
