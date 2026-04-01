Названа минимальная цена однокомнатной квартиры в новостройках Петербурга

Минимальная стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга в марте этого года составила 3,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики агентства недвижимости Георгия Патанина.

Речь идет о квартире площадью 29,9 квадратного метра в микрорайоне Шушары Пушкинского района. Дом находится на стадии строительства, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.