Кинокомпания Галустяна потеряла более миллиона рублей из-за мошенников

Кинокомпания «Фреш-Фильм», принадлежащая Михаилу Галустяну, лишилась более миллиона рублей в результате мошеннической схемы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, аферисты связались с генеральным директором продакшна Ульяной Кошкиной, представившись учредителем компании. Они убедили ее перевести средства со счета студии на указанные ими реквизиты.