Кинокомпания Галустяна потеряла более миллиона рублей из-за мошенников
Кинокомпания «Фреш-Фильм», принадлежащая Михаилу Галустяну, лишилась более миллиона рублей в результате мошеннической схемы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По его данным, аферисты связались с генеральным директором продакшна Ульяной Кошкиной, представившись учредителем компании. Они убедили ее перевести средства со счета студии на указанные ими реквизиты.
После выполнения перевода связь с предполагаемым «учредителем» прервалась. Ущерб, как уточнил источник, превысил 1 миллион рублей.
Генеральный директор кинокомпании отказалась комментировать произошедшее, передает «Радиоточка НСН».
