Кинокомпания Галустяна потеряла более миллиона рублей из-за мошенников

Кинокомпания «Фреш-Фильм», принадлежащая Михаилу Галустяну, лишилась более миллиона рублей в результате мошеннической схемы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, аферисты связались с генеральным директором продакшна Ульяной Кошкиной, представившись учредителем компании. Они убедили ее перевести средства со счета студии на указанные ими реквизиты.

Галустян рассказал о потенциале сотрудничества России и Индии в кино

После выполнения перевода связь с предполагаемым «учредителем» прервалась. Ущерб, как уточнил источник, превысил 1 миллион рублей.

Генеральный директор кинокомпании отказалась комментировать произошедшее, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Шоу-бизнесДеньги

Горячие новости

Все новости

партнеры