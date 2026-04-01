Врач назвал продукты для улучшения памяти и работы мозга

Жирная морская рыба, ягоды и листовая зелень помогают поддерживать память и когнитивное здоровье, сообщил терапевт Александр Козлов в беседе с «Лентой.ру». По его словам, рацион играет ключевую роль в работе мозга.

Козлов отметил, что жирная рыба, такая как сельдь, скумбрия и лосось, содержит докозагексаеновую кислоту, важную для структуры нейронов. Регулярное употребление рыбы не реже двух раз в неделю связано с большим объемом серого вещества. Также полезны темные ягоды — черника и ежевика, богатые антиоксидантами, защищающими клетки мозга.

Среди других важных продуктов врач выделил листовую зелень — шпинат, кейл и руколу. По его словам, у людей, регулярно включающих ее в рацион, показатели когнитивного здоровья соответствуют уровню людей на 10-11 лет моложе. Дополнительно он рекомендовал куркуму и шалфей, которые влияют на процессы, связанные с памятью.

Козлов добавил, что наиболее эффективным подходом считается MIND-диета, сочетающая принципы средиземноморского и DASH-питания. Этот режим рассчитан на долгосрочное поддержание работы мозга, передает «Радиоточка НСН».

