Книга «Открытки счастья» Алисы Луниной стала победителем «Электронной буквы – 2025»

Победителем в главной номинации «Книга года» стала Алиса Лунина из Санкт‑Петербурга с любовным романом «Открытки счастья»: его героиня получает в наследство старые открытки и, подписывая их добрыми пожеланиями, меняет жизни многих людей. «Голосом года» признали Татьяну Завроцкую из Урая (ХМАО — Югра) за озвучку психологического триллера Натальи Меньшиковой «Место на карте»; Татьяна записала для «Литрес» более 60 книг.



Алиса Лунина и Татьяна Завроцкая получили по 300 тысяч рублей от «Литрес», а также специальные призы от партнёров премии: Алиса — ноутбук от ВТБ, Татьяна — микрофон «Союз 1973» от бренда «Союз».



В новой номинации «Голос классики», созданной при поддержке ВТБ, победил Юрий Понкратов. В номинации «Дебют» одержали победу Екатерина Белокрылова из Москвы с произведением «Цирковая мышь» (среди авторов) и Анна Садовская из Костромы (среди чтецов); они получили по 100 000 рублей от «Литрес» и призы от R&D‑центра «Октава Дизайн и Маркетинг» и бренда realme.



Лауреатом в номинации «Автор года» (присуждается digital‑писателю с наибольшей совокупной выручкой от книг, опубликованных в 2025 году) стал Алекс Ключевской — он получил 100 000 рублей и приз от realme. Среди победителей в жанровых номинациях «Автор года» — Анна Россиус («Современный любовный роман»), Адриана Дари («Любовное фэнтези»), Илья Ангел («Боевое фэнтези»), Сергей Измайлов («Боевая фантастика / попаданцы») и Юлия Ефимова («Детектив, триллер»).



Также премию вручили и в специальных номинациях от партнёров: Ксения Нечаева с книгой «Нот» победила в номинации «Книга для экранизации» от «Амедиа», Павел Шушканов с романом «Эффект Эха» — в «Грани будущего» от журнала «Мир фантастики», Александра Дельмаре с произведением «Там, где гуляют синие киты» — в «Любовь в каждом слове» от 7Дней.ru, а лучшим аудиоспектаклем по версии радиостанции Москва FM признали «Козий прайм, или Пани из глухомани».

Ранее на совете по культуре при президенте России Захар Прилепин предложил создать альтернативу Нобелевской премии по литературе. Президент России Владимир Путин поддержал предложение и поручил Министерству иностранных дел проработать вопрос, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

