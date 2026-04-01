Проверка выявила огромные масштабы демпинга в тендерах на охрану школ в нескольких регионах: иногда цены занижаются на 70%, рассказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин. Пашкин отметил, что школы обычно наоборот завышают стоимость охранных услуг.

«Сейчас охранники школ в Москве минимум получают 2500 за сутки. Это охранники ЧОП при Росгвардии. Не сама Росгвардия, сотрудники которой с автоматами, бронежилетами и так далее. В метро еще такие ходят. Эти получают по 150 тысяч в месяц. А то, о чем мы говорим, — это гражданские люди: пенсионеры, люди предпенсионного возраста. Они получают от 2500 до 4000 рублей в сутки максимум. Обычно они работают сутки/трое. Ну вот в месяц они получают 30-40 тысяч рублей. Какой здоровый парень пойдет на такую зарплату? Обычно такую работу совмещают с еще чем-то. Как сказал Дерипаска, работать надо по 12 часов шесть дней в неделю. Эти люди так и работают. Они так могут работать, потому что ночами спят. Что в школе ночью делать? Никто ничему не обучает. Даже если бы охранникам обещали пять тысяч в сутки, им бы по итогу доставалось 2,5 тысячи рублей, так как остальное забрало бы себе руководство, да еще бы и с директором поделилось. Обычно школы наоборот завышают стоимость охранных услуг. В регионах платят в 1,5-2 раза меньше. Где школам взять деньги на охрану? В некоторых школах родители собирают. Это государство должно финансировать, но ему, получается, дети не нужны. Если бы охранникам платили бы по пять тысяч в сутки, на такую работу выстроилась бы очередь», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик заявил в пресс-центре НСН, что охранники в школе должны знать всех хулиганов, чтобы проверять их тщательнее,.

