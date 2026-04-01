Родителям посоветовали самим собирать деньги на школьного охранника
Чтобы обзавестись хорошим школьным охранником, родителям нужно самостоятельно собирать на это деньги, сказал НСН Михаил Пашкин.
В Москве школьные охранники получают около 3,5 тысячи рублей за сутки работы, сказал НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин, добавив, что на такую зарплату не пойдут работать здоровые парни.
Проверка выявила огромные масштабы демпинга в тендерах на охрану школ в нескольких регионах: иногда цены занижаются на 70%, рассказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин. Пашкин отметил, что школы обычно наоборот завышают стоимость охранных услуг.
«Сейчас охранники школ в Москве минимум получают 2500 за сутки. Это охранники ЧОП при Росгвардии. Не сама Росгвардия, сотрудники которой с автоматами, бронежилетами и так далее. В метро еще такие ходят. Эти получают по 150 тысяч в месяц. А то, о чем мы говорим, — это гражданские люди: пенсионеры, люди предпенсионного возраста. Они получают от 2500 до 4000 рублей в сутки максимум. Обычно они работают сутки/трое. Ну вот в месяц они получают 30-40 тысяч рублей. Какой здоровый парень пойдет на такую зарплату? Обычно такую работу совмещают с еще чем-то. Как сказал Дерипаска, работать надо по 12 часов шесть дней в неделю. Эти люди так и работают. Они так могут работать, потому что ночами спят. Что в школе ночью делать? Никто ничему не обучает. Даже если бы охранникам обещали пять тысяч в сутки, им бы по итогу доставалось 2,5 тысячи рублей, так как остальное забрало бы себе руководство, да еще бы и с директором поделилось. Обычно школы наоборот завышают стоимость охранных услуг. В регионах платят в 1,5-2 раза меньше. Где школам взять деньги на охрану? В некоторых школах родители собирают. Это государство должно финансировать, но ему, получается, дети не нужны. Если бы охранникам платили бы по пять тысяч в сутки, на такую работу выстроилась бы очередь», — сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик заявил в пресс-центре НСН, что охранники в школе должны знать всех хулиганов, чтобы проверять их тщательнее,.
