На концерте в Москве у зрителей массово пропали телефоны и документы
В Москве после концерта популярного исполнителя десятки зрителей заявили о пропаже личных вещей, включая телефоны, документы и ключи. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ Денис Доля.
По словам пострадавших, во время выступления в зале находилось более 5000 человек, многие участвовали в слэме — активной части концерта с толкотней в толпе. После мероприятия не менее 10 зрителей обнаружили пропажу телефонов и других вещей.
Один из посетителей рассказал, что регулярно проверял карманы, однако в какой-то момент обнаружил исчезновение телефона вместе с паспортом. Другие зрители также сообщили о пропаже ключей, студенческих билетов и наушников. Некоторые пытались найти вещи на полу и обращались к сотрудникам площадки, но безрезультатно. Одна из пострадавших отметила, что не чувствовала посторонних прикосновений во время слэма, несмотря на плотную толпу. При этом позже выяснилось, что один из украденных телефонов уже находился в нескольких километрах от клуба.
Пострадавшие предполагают, что кражи мог совершить один человек, действовавший по отработанной схеме. Все они обратились с заявлениями в полицию и прокуратуру, передает «Радиоточка НСН».
