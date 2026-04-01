На концерте в Москве у зрителей массово пропали телефоны и документы

В Москве после концерта популярного исполнителя десятки зрителей заявили о пропаже личных вещей, включая телефоны, документы и ключи. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ Денис Доля.

По словам пострадавших, во время выступления в зале находилось более 5000 человек, многие участвовали в слэме — активной части концерта с толкотней в толпе. После мероприятия не менее 10 зрителей обнаружили пропажу телефонов и других вещей.