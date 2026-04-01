Jaguar Land Rover зарегистрировала бренд «РЕНДЖ РОВЕР» в России
1 апреля 202621:29
Британская компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в Роспатенте товарный знак «РЕНДЖ РОВЕР» на русском языке. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
Согласно документам, заявка была подана от имени британского офиса компании.
Исключительное право на использование бренда будет действовать до апреля 2034 года.
Как уточняется, регистрация распространяется на полный цикл, связанный с производством, продажей автомобилей, а также реализацией сопутствующих товаров, передает «Радиоточка НСН».
