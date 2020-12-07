Россиянам будут сообщать о положенных им льготах

Российские власти будут обязаны сообщать жителям страны о льготах, которые им положены. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что узнать о доступных мерах поддержки можно будет с помощью портала госуслуг или при посещении органов соцзащиты, пишет ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что у многих россиян есть право на государственную поддержку, однако зачастую они даже не знают, что им положены пособия или иные льготы. В частности, по словам Мишустина, при рождении ребенка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая еще помощь им положена. Россиянам также будут сообщать о дополнительных льготах при выходе на пенсию.