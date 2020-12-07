Россиянам будут сообщать о положенных им льготах

Российские власти будут обязаны сообщать жителям страны о льготах, которые им положены. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что узнать о доступных мерах поддержки можно будет с помощью портала госуслуг или при посещении органов соцзащиты, пишет ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что у многих россиян есть право на государственную поддержку, однако зачастую они даже не знают, что им положены пособия или иные льготы. В частности, по словам Мишустина, при рождении ребенка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая еще помощь им положена. Россиянам также будут сообщать о дополнительных льготах при выходе на пенсию.

Глава правительства РФ утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях

А ранее стало известно, что россияне с 1 декабря будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг. Об этом писала «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

Так, родителям, зарегистрированным на портале, с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до трех лет. Также уведомления смогут получать пожилые люди, безработные и другие категории россиян, подчеркивает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинРоссиянеЛьготы
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