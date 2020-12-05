Глава правительства РФ утвердил порядок уведомления россиян о льготах и пособиях

«Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются. Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений», — сообщается в пояснительной записке.

Получать уведомления о персональных льготах будут инвалиды, пенсионеры, безработные и иные категории граждан, которые имеют на них права, а также родители – при рождении ребенка.

Известно также, что с 1 июля 2021 года информацию о персональных льготах можно будет получить по единому телефонному номеру или в чате на портале госуслуг.

