Россиян ждут новые правила получения пенсий

Нововведения затронут только тех пожилых людей, которые имеют право на снятие своих накоплений всей суммой сразу. Новые правила будут распространяться на граждан, которые получают пенсию по потере кормильца и инвалидности. Во вторую категорию попадут те, у кого трудовой стаж слишком мал для назначения пенсии по старости, и есть недобор по пенсионным баллам. Это мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет.

Теперь, чтобы подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений, этим категориям россиян потребуется подать заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений на портале Госуслуг.

Также Минтруд собрался изменить сроки для повторного получения единовременной выплаты. Обратиться за ней можно будет не ранее, чем через пять лет. Новые правила вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Как сообщалось ранее, в России с 1 января 2022 года изменится порядок оформления и получения выплат некоторыми категориями пенсионеров. Пожилым людям не придется выяснять, на какие доплаты и надбавки они могут претендовать.

Напомним, более 60% россиян намерены продолжать работать по достижении пенсионного возраста, число желающих подрабатывать после выхода на пенсию увеличилось на 22% процента по сравнению с 2020 годом.



