Россиянам назвали размер справедливой пенсии
Приемлемая пенсия должна составлять 60-70% от последней зарплаты, рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
Рязанский объяснил, что такой подход считается в мире наиболее справедливым, потому что не даёт резкий переход в материальном положении человека, который вышел на пенсию. Для такого расчёта пенсий России «нужны серьезные изменения в системе оплаты труда и значительное увеличение доли зарплат в валовом внутреннем продукте», – подчеркнул председатель Союза пенсионеров в беседе с «Радио 1». Рязанский также отметил, что в стране необходимо совершенствовать систему корпоративных пенсий.
Ранее Рязанский призвал предоставить дополнительные выплаты пенсионером в 2022 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- Россиянам назвали размер справедливой пенсии
- Глава Подмосковья объявил о кадровых изменениях в региональном правительстве
- В Госдуме выступили против запрета СМИ упоминать национальность преступника
- Uber начнёт доставлять наркотики в Канаде
- Бизнесмен из Москвы избил сотрудника аэропорта Пулково после опоздания на рейс
- Жители Казани пожаловались на двукратный рост цен на такси из-за QR-кодов
- «Клянусь, никогда не обсуждали»: Лукашенко о создании союзного государства с Россией
- Эксперт объяснил, зачем психологи ходят к психологам
- ФАС оштрафовала Tele2 за необоснованние повышение тарифов
- Путин поговорил по телефону с премьером Италии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru