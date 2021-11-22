Россиянам назвали размер справедливой пенсии

Приемлемая пенсия должна составлять 60-70% от последней зарплаты, рассказал председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Страховая пенсия в России увеличится до 20 тысяч рублей за три года

Рязанский объяснил, что такой подход считается в мире наиболее справедливым, потому что не даёт резкий переход в материальном положении человека, который вышел на пенсию. Для такого расчёта пенсий России «нужны серьезные изменения в системе оплаты труда и значительное увеличение доли зарплат в валовом внутреннем продукте», – подчеркнул председатель Союза пенсионеров в беседе с «Радио 1». Рязанский также отметил, что в стране необходимо совершенствовать систему корпоративных пенсий.

Ранее Рязанский призвал предоставить дополнительные выплаты пенсионером в 2022 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПенсия
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