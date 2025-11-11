Россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

В предстоящую зиму россияне будут работать рекордно мало — всего 56 дней из 90, сообщает ТАСС.

Минтруд назвал предстоящие новогодние выходные рекордными по продолжительности

Такой показатель стал наименьшим за последние 20 лет. Как заявил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, это связано с продолжительными новогодними каникулами: впервые за много лет нерабочими объявлены дни с 1 по 11 января включительно, а также 31 декабря. Общая продолжительность праздников составит 12 дней.

Обычно в зимние месяцы насчитывается 57-58 рабочих дней. Рекордно короткой по рабочему времени была лишь зима 2004-2005 годов, а самой длинной — 2013-2014 годов (59 дней).

«Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать», — отметил парламентарий, поддержав тенденцию к увеличению времени для отдыха в зимний период.

Ранее Нилов заявил, что большинство граждан России не поддерживают сокращение новогодних праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / РБК / Михаил Гребенщиков
ТЕГИ:ОтдыхНовогодние ПраздникиКаникулыНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры