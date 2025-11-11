Россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Такой показатель стал наименьшим за последние 20 лет. Как заявил глава думского комитета по труду Ярослав Нилов, это связано с продолжительными новогодними каникулами: впервые за много лет нерабочими объявлены дни с 1 по 11 января включительно, а также 31 декабря. Общая продолжительность праздников составит 12 дней.

Обычно в зимние месяцы насчитывается 57-58 рабочих дней. Рекордно короткой по рабочему времени была лишь зима 2004-2005 годов, а самой длинной — 2013-2014 годов (59 дней).

«Как говорил Владимир Жириновский, мы живем в северной стране, люди должны больше отдыхать», — отметил парламентарий, поддержав тенденцию к увеличению времени для отдыха в зимний период.

Ранее Нилов заявил, что большинство граждан России не поддерживают сокращение новогодних праздников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

