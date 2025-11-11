СМИ: Индия перешла с российской нефти на американскую и ближневосточную

По данным агентства, это решение связано с опасениями санкционных рисков, что привело к приостановке закупок российской нефти. Hindustan Petroleum Corporation Ltd приобрела по 2 млн баррелей у американской West Texas Intermediate и компании из Абу-Даби Murban с поставкой в январе. Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd закупила 1 млн баррелей иракской нефти Basra Medium, которая будет поставлена в начале января.

Данные сделки свидетельствуют о поиске индийскими НПЗ альтернативных источников снабжения на фоне усиления санкционного давления.

Ранее стало известно, что одна из крупнейших компаний Индии Indian Oil Corporation не намерена полностью отказываться от закупок нефти из России. Об этом заявил директор корпорации по финансам Анудж Джайн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

