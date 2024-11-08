Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя
Граждане России будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, сообщает РИА Новости.
Как заявила эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова, это связано с тем, что выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. При этом последний рабочий день уходящего года не будет сокращенным.
Благодаря переносу жители страны будут отдыхать с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января 2024 года.
В следующем году россияне выйдут на работу в четверг, 9 января. Выходные 4 и 5 января, совпадающие с новогодними праздниками, будут перенесены на 2 мая (пятницу) и 31 декабря (среду) 2025-го, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru