Юрист Яковлева: Новогодние праздники в России продлятся 11 дней

Россияне в предстоящие новогодние праздники будут отдыхать 11 дней. Об этом рассказала юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с «Лентой.ру»

«Предстоящие новогодние праздники продлятся 11 дней... с воскресенья, 29 декабря, и заканчивая средой, 8 января», — напомнила эксперт.

Яковлева указала, что последняя рабочая неделя года продлится шесть дней, 23-28 декабря, а воскресенье, 29 декабря, будет первым нерабочим днем в рамках новогодних каникул.

В следующем году россияне выйдут на работу в четверг, 9 января. Выходные 4 и 5 января, совпадающие с новогодними праздниками, будут перенесены на 2 мая (пятницу) и 31 декабря (среду) 2025-го.

Между тем директор по контенту и развитию бизнеса сервиса «Яндекс Афиша» Энрико Мазавришвили сообщил, что в России вырос спрос на новогодние мероприятия, продажи билетов на елки увеличились в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом, пишет Ura.ru.

