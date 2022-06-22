Россиян в ряде случаев могут освободить от уплаты НДФЛ

В Министерстве финансов России выступили с предложением освободить граждан от необходимости платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщают «Известия».

Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ

Речь идёт об увольнении, продажи имущества и при компенсации за лечение детей. По данным Минфина, меры направлены на повышение объективности, а также социальной справедливости и в целом на решение неурегулированных вопросов.

Ведомство также планирует предоставить субъектам право самостоятельно понизить минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью.

Ранее Федеральная налоговая служба сократила до 15 дней срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Минфин РФНДФЛНалоги
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