Россиян в ряде случаев могут освободить от уплаты НДФЛ
В Министерстве финансов России выступили с предложением освободить граждан от необходимости платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщают «Известия».
Речь идёт об увольнении, продажи имущества и при компенсации за лечение детей. По данным Минфина, меры направлены на повышение объективности, а также социальной справедливости и в целом на решение неурегулированных вопросов.
Ведомство также планирует предоставить субъектам право самостоятельно понизить минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью.
Ранее Федеральная налоговая служба сократила до 15 дней срок проверки деклараций россиян для получения налоговых вычетов.
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