Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ

Банковские вклады граждан свыше одного миллиона рублей освободят от уплаты подоходного налога с полученных по ним процентов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Так, отмена нормы затронет доходы по вкладам как за 2021, так и за 2022 год. По словам Мишустина, это позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:НДФЛВкладыРоссия
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