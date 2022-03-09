Правительство предложило освободить граждан с большими вкладами от НДФЛ

Так, отмена нормы затронет доходы по вкладам как за 2021, так и за 2022 год. По словам Мишустина, это позволит поддержать граждан и помочь сохранить сбережения.

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США ищут повод для отмены введенных санкций против России из-за специальной операции на Украине. По его словам, они уже начали понимать, что перегнули палку.

